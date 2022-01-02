Англия

Молодой форвард привлек внимание клуба из Чемпионшипа.

Нападающий Арсенала Фоларин Балогун попал в сферу интересов Мидлсбро, сообщает Sky Sports.

Мидлсбро намерен укрепить атакующую линию в январе и планирует арендовать Балогуна до конца сезона. В подписании английского форварда также заинтересован Сент-Этьен.

Действующий контракт Балогуна с Арсеналом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 6 поединков в футболке "канониров", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Арсенал заинтересован в подписании Александера Исака и Джонатана Дэвида.