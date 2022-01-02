Украинец будет присутствовать на Гудисоне во время матча клуба.
Виталий Миколенко, twitter.com/Everton
02 января 2022, 14:56
Эвертон сегодня представит защитника Виталия Миколенко в качестве новичка команды перед матчем с Брайтоном, сообщает пресс-служба английского клуба.
По правилам АПЛ, Миколенко не сможет принять участия в поединке, однако он будет присутствовать на Гудисоне и сможет поприветствовать болельщиков клуба перед началом встречи.
Напомним, в субботу Эвертон объявил о приобретении Миколенко, заплатив за него около 20 миллионов евро.
Матч Эвертон – Брайтон состоится в воскресенье, 2 января, и начнется в 16:00 по киевскому времени.