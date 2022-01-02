Англия

Украинец будет присутствовать на Гудисоне во время матча клуба.

Эвертон сегодня представит защитника Виталия Миколенко в качестве новичка команды перед матчем с Брайтоном, сообщает пресс-служба английского клуба.

По правилам АПЛ, Миколенко не сможет принять участия в поединке, однако он будет присутствовать на Гудисоне и сможет поприветствовать болельщиков клуба перед началом встречи.

Напомним, в субботу Эвертон объявил о приобретении Миколенко, заплатив за него около 20 миллионов евро.

Матч Эвертон – Брайтон состоится в воскресенье, 2 января, и начнется в 16:00 по киевскому времени.