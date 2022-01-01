Украина

Переход украинского защитника принес киевскому клубу хороший заработок.

Английский Эвертон в первый день 2022 года объявил о трансфере Виталия Миколенко из киевского Динамо.

Этот переход стал одним из самых прибыльных для столичного клуба. Согласно данным Transfermarkt, самый дорогой исходящий трансфер Динамо совершило в 2017 году, продав Андрея Ярмоленко в Боруссию Д за 25 млн евро.

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Вторым в списке прибыльных значится трансфер Андрея Шевченко в Милан в 1999 за 23.9 млн евро. Переход Миколенко оценивается в 23.5 млн евро.

Ранее Миколенко прокомментировал свой трансфер в стан "ирисок".