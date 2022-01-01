Англия

Виталий Миколенко дал первое интервью в статусе игрока Эвертона.

Первый зимний новичок Эвертона Виталий Миколенко чувствует себя счастливым и сделает все возможное, чтобы выиграть каждый матч в составе новой команды.

"Я счастлив быть в этом клубе и сделаю все возможное, чтобы добиться победы в каждом матче в форме Эвертона, – сказал Виталий в интервью пресс-службе. – Меня волнует ответственность перед болельщиками, которые невероятно поддерживают команду".

"Это сложный и важный шаг в моей жизни, но я должен продолжать расти. Хотя мне лишь 22, я не чувствую себя молодым, у меня уже есть опыт на европейском уровне".

"Моя основная позиция — левый защитник, но могу сыграть в центре или справа. Также я люблю подключаться к атакам. Надеюсь, здесь я смогу значительно прибавить".

22-летний Микооенко провел 21 матч в составе национальной сборной Украины (0 голов). За Динамо Виталий сыграл 132 матча во всех турнирах (7 голов).