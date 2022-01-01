Виталий Миколенко дал первое интервью в статусе игрока Эвертона.
Виталий Миколенко, фото ФК Эвертон
01 января 2022, 13:01
Первый зимний новичок Эвертона Виталий Миколенко чувствует себя счастливым и сделает все возможное, чтобы выиграть каждый матч в составе новой команды.
"Я счастлив быть в этом клубе и сделаю все возможное, чтобы добиться победы в каждом матче в форме Эвертона, – сказал Виталий в интервью пресс-службе. – Меня волнует ответственность перед болельщиками, которые невероятно поддерживают команду".
"Это сложный и важный шаг в моей жизни, но я должен продолжать расти. Хотя мне лишь 22, я не чувствую себя молодым, у меня уже есть опыт на европейском уровне".
"Моя основная позиция — левый защитник, но могу сыграть в центре или справа. Также я люблю подключаться к атакам. Надеюсь, здесь я смогу значительно прибавить".
22-летний Микооенко провел 21 матч в составе национальной сборной Украины (0 голов). За Динамо Виталий сыграл 132 матча во всех турнирах (7 голов).