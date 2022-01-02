Англия

Стали известны стартовые составы Челси и Ливерпуля на очный поединок в рамках АПЛ.

В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси примет Ливерпуль на Стэмфорд Бридж.

Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данное противостояние.

Так, стоит отметить, что команде Юргена Клоппа не смогут помочь Алиссон, Фирмино и Матип из-за положительных тестов на коронавирус.

Состав Челси:

Состав Ливерпуля:

Напомним, матч Челси — Ливерпуль состоится сегодня, 2 января, в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.