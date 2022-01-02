Англия

Хорват сократил отставание в счете в матче АПЛ.

В рамках 21 тура английской Премьер-лиги в центральном матче лондонский Челси принимает Ливерпуль.

После двух быстрых голов от хозяев поле, которые на свой счет записали Мане и Салах, Челси сумел отыграться уже в первом тайме.

Особенно красивым вышел первый гол "синих", который на свой счет оформил Матео Ковачич. Хорват словил мяч у штрафной площади и ударом дугой послал его в ворота Келлехера.

За текстовой онлайн-трансляцией матча Челси — Ливерпуль можно следить на Football.ua.