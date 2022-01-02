Англия

"Синие" сумели отыграться, проигрывая в два мяча.

В матче 21-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле принимал Ливерпуль.

Уже на первой минуте встречи Мане умудрился получить желтую карточку – во время верховой борьбы за мяч он локтем ударил Аспиликуэту по лицу, и арбитр его за это наказал.

Спустя несколько минут Садио создал опасный момент у ворот Челси – он с левого фланга отпасовал в центр на Салаха, египтянин пробил по воротам, но Менди парировал. А через минуту шанс выйти вперед был у Челси, но Келлехер не позволил Пулишичу себя обыграть.

На 9-й минуте Ливерпуль все же забил. Чалоба около своей штрафной реил принять низкий мяч головой, что позволило Мане завладеть "круглым". Садио подхватил мяч, ворвался в штрафную, обвел Менди и пробил в пустые ворота – 0:1.

Некоторое время игра была в целом на равных, но без опасных моментов. И достаточно неожиданно "красные" удвоили свое преимущество в счете.

На 26-й минуте Александр-Арнольд зацепился за мяч и переправил его на Салаха, который ворвался в штрафную и пробил с острого угла мимо Менди прямо в сетку – 0:2.

Уверенно ведя в счете, Ливерпуль стал играть чуть спокойнее, хотя пару моментов все же создал. "Синие" же активно шли вперед, пытаясь создать моменты, но долгое время ничего не получалось.

И тут помог соперник – Милнер поставил корпус, сфолив на Хаверце, и Энтони Тейлор тут же назначил штрафной. К мячу подошел Алонсо, который закрутил мяч в ворота, но Келлехер отбил. Правда мяч полетел прямо на ногу Ковачичу, который с линии штрафной в касание отправил его в верхний правый угол ворот – 1:2.

Спустя несколько минут после этого "синие" сумели сравнять счет. Челси перехватил мяч в центре поля, затем Канте каким-то невообразимым образом в касание отпасовал на Пулишича. Тот обманул вратаря и пробросил мяч прямо в ворота – 2:2.

Через две минуты после этого у Челси был еще один шанс забить, но после удара Маунта мяч прошел прямо рядом со штангой. В итоге на перерыв команды ушли с ничейным счетом на табло.

Вторая половина встречи выдалась менее зрелищной, чем первая. Команды много работали в центре поля, однако опасных моментов долгое время не создавали.

Ближе к 60-й минуте встречи у "красных" появились неплохие шансы вновь выйти вперед. Так, Салах нанес удар в девятку, но Менди в нереальном прыжке потащил этот мяч. Затем мог забить Мане, и вновь феноменальную игру показал голкипер "синих".

Обостряли ситуацию у ворот соперника и подопечные Тухеля – потрясающий шанс забить был у Пилишича, но Келлехер сумел спасти свой команду.

Наставники стали проводить замены, правда игре Ливерпуля это не особо помогло, а вот Челси стал активнее на половине поля соперника и последние 10 минут встречи практически не выпускал соперника с его половины поля.

Однако такая активность у штрафной Ливерпуля все же не помогла "синим" забить, и финальный свисток зафиксировал ничью – 2:2.

Таким образом, Челси сохранил вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 43 балла. Ливерпуль идет следом, отставая на один пункт.

В следующем туре "синие" сыграют на выезде против Манчестер Сити (15 января), а Ливерпуль на Энфилде примет Брентфорд (16 января).

Челси – Ливерпуль – 2:2

Голы: Ковачич, 42, Пулишич, 45+1 – Мане, 9, Салах, 26.

Челси: Менди – Чалоба (Жоржиньо, 70), Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо – Маунт, Хаверц (Хадсон-Одои, 79) – Пулишич.

Ливерпуль: Келлехер – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Милнер (Кейта, 69), Фабиньо – Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен, 69), Мане (Джонс, 90).

Предупреждения: Пулишич (17) – Мане (1), Конате (83).