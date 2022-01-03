"Ириски" хотят подписать молодого футболиста.
Натан Паттерсон, Getty Images
03 января 2022, 08:59
Защитник Рейнджерс Натан Паттерсон попал в сферу интересов Эвертона, сообщает портал The Athletic.
Эвертон планирует укрепить правый фланг обороны в январе и хотел бы видеть в своем составе молодого шотландца.
Паттерсон является воспитанником Рейнджерс и выступает в первой команде с января 2020-го. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 11 поединков в футболке "светло-синих", отличившись одним ассистом.
В активе Паттерсона имеется 6 матчей и 1 гол в составе сборной Шотландии.
Напомним, ранее Эвертон объявил о подписании защитника Динамо Виталия Миколенко.