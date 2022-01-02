Англия

Украинец подписал контракт с "ирисками" до лета 2026 года.

Стало известно, сколько будет зарабатывать украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко. Об этом сообщает журналист Майк Парри в своем твиттере.

По информации источника, украинец будет получать по 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, Миколенко подписал контракт с "ирисками" до лета 2026 года.

Перед матчем с Брайтоном "ириски" представили новичка и познакомили его с болельщиками клуба на Гудисон Парк.

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