Стали известны стартовые составы команд для поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон.
Криштиану Роналду, Getty Images
03 января 2022, 18:57
Розыгрыш 21-го тура английской Премьер-лиги продолжится поединком на Олд Траффорд между Манчестер Юнайтед.
Ральф Рангник, после победы над Бернли (3:1), решил использовать с первых минут Варана и Джонса в центре обороны, в то время как Криштиану Роналду выведет команду на поле с капитанской повязкой.
Бруну Лаже, на фоне ничьей против лондонского Челси (0:0), выпустил на поле с первых минут Семеду на правый фланг, в то время как Тринкан разместился в атакующей линии.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Джонс, Шоу — Мактоминей, Матич — Гринвуд, Санчо — Кавани, Роналду.
Запасные: Хендерсон, Далот, Алекс Теллес, Фред, Фернандеш, ван де Беек, Рашфорд, Эланга.
Запасные: Радди, Хувер, Аит-Нури, Буэно, Жордан, Дендонкер, Кандл, Силва, Траоре.
Вулверхэмптон: Са — Килман, Коади, Саисс — Семеду, Невеш, Моутиньо, Марсал — Тринкан, Хименес, Поденсе.
Матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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