Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон.

Розыгрыш 21-го тура английской Премьер-лиги продолжится поединком на Олд Траффорд между Манчестер Юнайтед.

Ральф Рангник, после победы над Бернли (3:1), решил использовать с первых минут Варана и Джонса в центре обороны, в то время как Криштиану Роналду выведет команду на поле с капитанской повязкой.

Бруну Лаже, на фоне ничьей против лондонского Челси (0:0), выпустил на поле с первых минут Семеду на правый фланг, в то время как Тринкан разместился в атакующей линии.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Джонс, Шоу — Мактоминей, Матич — Гринвуд, Санчо — Кавани, Роналду.

Запасные: Хендерсон, Далот, Алекс Теллес, Фред, Фернандеш, ван де Беек, Рашфорд, Эланга.



Вулверхэмптон: Са — Килман, Коади, Саисс — Семеду, Невеш, Моутиньо, Марсал — Тринкан, Хименес, Поденсе.