Англия

Защитник Манчестер Юнайтед вернется на поле после долгой паузы.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии примет на своем поле Вулверхэмптон.

В стартовом составе "красных дьяволов" выйдет центральный защитник Фил Джонс, для которого это появление станет первым за 708 дней.

Последний раз английский футболист выходил на поле в составе Манчестер Юнайтед еще 26 января 2020 года в матче Кубка Англии против Транмера.

Отметим, что в той игре Фил Джонс провел на поле все 90 минут и отметился голом и желтой карточкой.

Матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.