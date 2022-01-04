Бразильский центрбек продолжит карьеру в АПЛ.
Самир, Getty Images
04 января 2022, 08:40
Центральный защитник Самир покинет Удинезе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 27-летний бразилец продолжит карьеру в английской Премьер-лиге и подпишет с Уотфордом контракт, который будет рассчитан на три года.
Утверждается, что стороны согласовали все детали сделки и о трансфере будет объявлено официально в ближайшем будущем.
В текущем сезоне Самир провел за Удинезе 19 поединков во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу и заработал пять предупреждений.
Портал Transfermarkt оценивает бразильского центрбека в 5 миллионов евро, а его контракт с итальянским клубом истекает летом 2023 года.
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