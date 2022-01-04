Англия

Бразильский центрбек продолжит карьеру в АПЛ.

Центральный защитник Самир покинет Удинезе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний бразилец продолжит карьеру в английской Премьер-лиге и подпишет с Уотфордом контракт, который будет рассчитан на три года.

Утверждается, что стороны согласовали все детали сделки и о трансфере будет объявлено официально в ближайшем будущем.

В текущем сезоне Самир провел за Удинезе 19 поединков во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу и заработал пять предупреждений.

Портал Transfermarkt оценивает бразильского центрбека в 5 миллионов евро, а его контракт с итальянским клубом истекает летом 2023 года.

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