Англия

Наставник прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста.

Нападающий лондонского Тоттенхэма Харри Кейн далеко не первый сезон находится в авангарде трансферного рынка, однако до сих пор не решился сменить клуб, за который выступает с 2013 года.

Очередное трансферное окно сопровождается слухами о возможном уходе 28-летнего футболиста, на что в теперешних реалиях приходится отвечать уже Антонио Конте в качестве главного тренера "шпор".

"Харри хочет выкладываться на все 100% в каждой игре, поэтому я полностью доволен его отношением к делу и к команде. Я наслышан о ситуации прошлым летом, когда Кейн мог уйти, но решил остаться в Тоттенхэме. Однако, когда я пришел в этот клуб, я увидел только игрока, полностью вовлеченного в выступления за Тоттенхэм.

Я рад, что он является частью моей команды, потому что мы сейчас говорим о лучшем нападающем в мире. Если этот клуб действительно хочет что-то выиграть, то строить что-то на пути к данной цели необходимо только с точкой опоры в Кейна.

Я следил за этой ситуацией, но сейчас смотреть в прошлое будет уже чем-то неправильным. Мы должны жить сегодняшним днем, а сегодня Харри — игрок Тоттенхэма. Он является ориентиром в раздевалке и очень опытным футболистом", — заключил итальянский наставник.

Отметим, что в текущем сезоне Харри Кейн сыграл 25 матчей, забил 11 голов и отдал две голевые передачи.