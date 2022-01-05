Англия

В шорт-лист вошел один из учеников испанца.

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити определился с кандидатами на пост преемника главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

В шорт-лист "горожан" вошли нынешние наставники Арсенала Микель Артета и Кристал Пэлас Патрик Виейра.

В клубе довольны прогрессом молодых специалистов и рассматривают их в качестве будущих главных тренеров команды, сообщает The Athletic.

Под руководством Артеты "канониры" совершили существенный прогресс, располагаясь на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ после двадцати туров. Что касается Виейра, то под руководством француза "стекольщики" показывают довольно неплохой футбол, занимая 11 место в турнирной таблице.

Действующий контракт Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что поединок Кубка лиги между Арсеналом и Ливерпулем перенесен.