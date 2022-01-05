В команде Юргена Клоппа большое количество зараженных футболистов.
арсенал - ливерпуль, getty images
05 января 2022, 15:22
Первый полуфинальный поединок Кубка английской лиги между Арсеналом и Ливерпулем официально перенесен.
Как сообщает официальный сайт "канониров", Футбольная ассоциация приняла во внимание большое количество зараженных среду футболистов и персонала Ливерпуля и удовлетворила просьбу "красных".
Первый матч в этом противостоянии состоится 13 января в 21:45. Ответный поединок будет сыгран 20 января в это же время.
Ранее Наполи получил запрет на вылет в Турин на игру с Ювентусом.