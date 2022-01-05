Англия
05 января 2022, 23:37
Челси сделал заявку на выход в финал Кубка Английской лиги, обыграв Тоттенхэм на своем поле
Команда Томаса Тухеля провела образцовый первый тайм, отстояв добытый результат после перерыва.
Челси — Тоттенхэм, Getty Images
05 января 2022, 23:37
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Челси — Тоттенхэм 2:0
Голы: Хаверц, 5, Дэвис, 34 (авт.)
Челси: Аррисабалага — Рюдигер, Сарр, Аспиликуэта (Вейл, 89) — Зийех (Пулишич, 79), Жоржиньо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Алонсо — Маунт (Ковачич, 73), Хаверц (Вернер, 46) — Лукаку.
Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Санчес, Дэвис — Эмерсон, Скипп (Уинкс, 73), Хойбьерг, Доэрти (Ндомбеле, 46) — Моура (Хиль, 80), Кейн, Сон (Ло Чельсо, 79).
Предупреждение: Сарр.