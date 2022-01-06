Англия

Наставник Челси прокомментировал победу своей команды над Тоттенхэмом в Кубке Лиги.

В первом матче полуфинала Кубка английской лиги Челси на своем поле уверенно переиграл Тоттенхэм (2:0).

Главный тренер "синих" Томас Тухель прокомментировал победу своей команды, отметив игры Сауля.

"Сауль прогрессирует каждый день. Он чувствует себя более свободным на тренировках. Мне понравилось, как он реагирует на неудачи — он полностью сосредоточен на футболе и вовлечен в тренировки и игру.

Он не первый, у кого возникли проблемы с адаптацией, но Сауль все делает правильно. Я рад, что ему удалось провести матч на таком высоком уровне", — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт Челси.

Кроме того, 48-летний наставник высказался об игре Ромелу Лукаку, который накануне дал скандальное интервью, после чего не попал в заявку на матч с Ливерпулем.

"Я доволен игрой Ромелу. Он провел очень качественный матч и здорово помогал в обороне. Я ожидал подобной игры от Лукаку, ведь он всегда умел справляться с трудностями. После игры я понял, что можно расслабиться насчет него", — считает Тухель.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси — Тоттенхэм.