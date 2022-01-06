Англия

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Лондонский Челси в первом поединке полуфинала Кубка Английской лиги сумел на своем поле одолеть Тоттенхэм, а два забитых мяча на Стэмфорд Бридж определенно помогут "синим" в последствии в ответной игре.

Обзор матча:

Челси — Тоттенхэм 2:0

Голы: Хаверц, 5, Дэвис, 34 (авт.)

Челси: Аррисабалага — Рюдигер, Сарр, Аспиликуэта (Вейл, 89) — Зийех (Пулишич, 79), Жоржиньо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Алонсо — Маунт (Ковачич, 73), Хаверц (Вернер, 46) — Лукаку.

Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Санчес, Дэвис — Эмерсон, Скипп (Уинкс, 73), Хойбьерг, Доэрти (Ндомбеле, 46) — Моура (Хиль, 80), Кейн, Сон (Ло Чельсо, 79).

Предупреждение: Сарр.