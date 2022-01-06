Валлийский хавбек может вернуться в АПЛ.
аарон рэмси, getty images
06 января 2022, 11:38
Полузащитник Ювентуса и сборной Уэльса Аарон Рэмси может продолжить свою карьеру в АПЛ.
По информации The Times, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован Ньюкасл. После завершения трансфера Триппьера из Атлетико "сороки" намерены усилить центральную линию команды.
Ньюкасл намерен взять в аренду Рэмси с правом выкупа до конца сезона. Сам валлиец не входит в планы Массимилиано Аллегри, который прямо об этом заявил в одном из интервью.
В текущем сезоне хавбек принял участие в пяти поединка Ювентуса во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рэмси отклонил предложение Бернли.