Англия

Валлийский хавбек может вернуться в АПЛ.

Полузащитник Ювентуса и сборной Уэльса Аарон Рэмси может продолжить свою карьеру в АПЛ.

По информации The Times, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован Ньюкасл. После завершения трансфера Триппьера из Атлетико "сороки" намерены усилить центральную линию команды.

Ньюкасл намерен взять в аренду Рэмси с правом выкупа до конца сезона. Сам валлиец не входит в планы Массимилиано Аллегри, который прямо об этом заявил в одном из интервью.

В текущем сезоне хавбек принял участие в пяти поединка Ювентуса во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рэмси отклонил предложение Бернли.