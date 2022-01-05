Англия

Валлийский полузащитник не захотел переходить в стан "бордовых".

Аарон Рэмси получает крайне мало игровой практики в Ювентусе и рассматривает варианты смены клубной прописки.

Однако как сообщает Sky Sports, не все предложения устроят валлийского полузащитника — он отказал Бернли.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел пять поединков на клубном уровне, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, что игровое время Аарона Рэмси обошлось Ювентусу дороже, чем для Криштиану Роналду.