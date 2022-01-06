Англия

"Шпоры" недовольны гомофобным поведением своих фанатов.

В первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги между Челси и Тоттенхэмом фанаты гостей распевали гомофобные речевки.

"Шпоры" выступили с заявлением, в котором осудили поведение поклонников своей команды, призвав их быть более толерантными.

"Мы тесно сотрудничаем с нашей группой фанатов LGBTQ + Proud Lilywhites, чтобы создать инклюзивную и гостеприимную атмосферу на каждом стадионе Англии. Никто не должен подвергаться дискриминации на почве своей расовой или сексуальной идентичности.

Мы призываем всех наших фанатов не использовать подобные пения на стадионе. Если вы стали свидетелем проявления любого рода гомофобии, призываем немедленно сообщать об этом в клуб, чтобы мы могли применить наказание в отношении нарушителей", — гласит заявление Тоттенхэма.

Видео голов и обзор матча Челси — Тоттенхэм доступен на нашем сайте.