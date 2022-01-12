Англия

Немецкий специалист пока что не смог поставить команде тот футбол, который проповедует.

Сильная тактическая идеология Ральфа Рангника отличает его от типичного временного менеджера, но Манчестер Юнайтед пока что лишь пытается понять и реализовать его концепции на поле.

В пяти играх АПЛ при новом тренере манкунианцы набрали 10 очков, потерпев первое поражение дома от "волков" после того, как с некоторой долей везения дожав Норвич и сыграв вничью с Ньюкаслом — претендентами на вылет. Многие прогнозировали, что "красные дьяволы" смогут набрать максимальное количество баллов в этих матчах.

Изменение этических принципов и философии команды требует времени, но именно это то единственное, чего нет у любого временного тренера.

Возможно, больше всего беспокоят послематчевые комментарии Рангника о языке тела, интенсивности и физическом состоянии. Люк Шоу после матча с Вулверхмэптоном отважился назвать команду неслаженной.

Мало свидетельств знаменитого высокого прессинга

В то время как некоторые тренеры скромно обсуждают свои предпочтения на публике, требуется совсем немного времени и желания, чтобы понять, чего хочет Рангник от своей команды. Он приобрел репутацию архитектора динамичной, вертикальной немецкой футбольной школы, примером которой являются Юрген Клопп, Юлиан Нагельсманн и отчасти Томас Тухель.

Отвечая на вопрос о прессинге, Рангник сказал "Coaches' Voice": "Речь идет о том, чтобы поставить другую команду под давление независимо от того, насколько высоко вы находитесь [на поле]. Чем выше, тем лучше, но где бы не находился мяч, мы пытаемся забрать его обратно".

Отвечая на вопрос о прессинге Манчестер Юнайтед в матче против Вулверхэмптона, Рангник ответил: "Мы вообще не прессинговали. Мы пытались, но не смогли создать давление на соперника".

Полное отсутствие такого фундаментального принципа футбола Рангника вызывает недоумение. Если бы Манчестер Юнайтед плохо прессинговал или не смог выдержать интенсивность в течение 90 минут, это, по крайней мере, было бы понятно. Так что же происходит? Есть три возможных объяснения.

Первый — физический аспект, который касается общей готовности, и в этом отношении Рангник унаследовал команду в трудной ситуации. Предсезонная подготовка "красных дьяволов" была построена по другому принципу, с другими методами, и переход к более интенсивному футболу не случится по щелчку пальцев. В праздничный период в Англии мало времени для тренировок между играми, и потенциальное окно для работы с футболистами было упущено, когда тренировочная база закрылась из-за вспышки коронавируса в команде.

Во-вторых, прессинг нельзя полностью отделить от того, как команда играет с мячом. У футболистов не будет правильной структуры, если они отдают мяч в течение нескольких передач после восстановления владения. Манкунианцы довольно часто ошибаются при передачах. Прессинг полагается на то, что игроки находятся близко друг к другу, и если вы отбираете мяч, то пытаетесь быстро доставить его нападающим, или же заставляете вашу защиту бежать назад, потому что ошибаетесь при контроле мяча. В таком случае ваше построение растягивается.

Последний и самый спорный вопрос — есть ли у нападающих Манчестер Юнайтед склонность к прессингу, а Криштиану Роналду — самый сложный случай? Майкл Каррик отказался от португальца в матче против Челси, но, несмотря на то, что он выглядит не самым подходящим игроком под задачи Рангника, немец выпустил его в старте в каждой игре, кроме кубкового матча против Астон Виллы. Очевидно, что защитная работа Роналду оставляет желать лучшего.

В первом тайме против Вулверхэмптона атакующая четверка Манчестер Юнайтед — Санчо (25), Гринвуд (11), Кавани (21) и Роналду (7) — отобрали всего лишь три мяча, и только один отбор произошел на половине поля соперника. Отбор представляет собой зеленый треугольник на правом фланге, Юнайтед атакует слева направо:

Вулверхэмптон смог сделать 77 из 85 передач в ближайшей к своим воротам трети поля на Олд Траффорд, играя в условиях не самого большого стресса.

Не очень идеальные десятки и проблема Фернандеша

Особенностью системы 4-2-2-2 Рангника является роль "двойных десяток" — игроков, которые начинают игру в широкой полузащите, когда команда защищается, а затем занимают места позади нападающих, владеющих мячом.

С отсутствием Поля Погба, который был бы основным кандидатом на роль 10-ки на левом фланге, Юнайтед испытывает нехватку игроков, которым комфортно выполнять требования защиты и нападения, предъявляемые к этим ролям. Хуан Мата был бы идеален, но, к сожалению, это не 2012 год.

В составе Манчестер Юнайтед слишком много нападающих. Эдинсон Кавани, Криштиану Роналду, Маркус Рэшфорд и Мейсон Гринвуд — все предпочли бы быть основными. Это означает, что двое из этих игроков окажутся на скамейке запасных, но Рангник, похоже, не хочет на это идти отчасти из-за отсутствия вариантов. Гринвуд и Рашфорд более чем компетентны с мячом в ногах, но их основной навык — не собирать мячи между линиями и развивать атаки. Они хотят быть на краю линии обороны, ближе к воротам соперника, а не стоять на отведенных позициях в полуфлангах.

Обратите внимание на позиции Рашфорда (10) и Фернандеша (18) в узких позициях "двойной 10" (атака справа налево):

Одним из игроков, который действительно хочет, чтобы мяч находился в нужных зонах, является главный креативщик "красных дьяволов" Бруно Фернандеш, который не был в основе в матчах против Бернли и Вулверхэмптона. Несмотря на плохую форму, Фернандеш по-прежнему остается одним из самых продуктивных игроков лиги. Однако в системе Рангника игра под номером 10 также подразумевает возвращение к роли флангового полузащитника, когда команда защищается. Это не похоже на роль Фернандеша в центральной зоне в схеме 4-2-3–1, которая использовалась при Оле-Гуннаре Солскьяере.

Лучший период в игре против Вулверхэмптона пришелся на тот момент, когда манкунианцы изменили систему игры на трех центральных защитников и крайних защитников, а Фернандеш находился за спинами двух нападающих и попал в перекладину после отличной атаки.

Бруно Лаже после матч отметил, что команда пыталась выходить из-под прессинга посредством передач на фланги, ведь Кавани старался контролировать Невеша, Роналду — Коуди, а Гринвуд и Санчо других защитников. В таком случае Семеду и Маркал получали пространство.

Стратегия выхода из-под прессинга через фланги будет повторяться будущими противниками Манчестер Юнайтед. Вулверхэмптон провел почти 50% своих атак по правому флангу.

Ведутся споры о том, кто должен играть в защите Манчестер Юнайтед в первую очередь. Люк Шоу и Аарон-Ван Биссака весь сезон не демонстрировали уверенность и сильную энергию. Алекс Теллес был одним из самых влиятельных игроков Манчестер Юнайтед в их лучшем выступлении при Рангнике против Кристал Пэлас, получив больше передач, чем любой игрок "красных дьяволов".

Защитники "волков" были не просто проблемой сами по себе, они растянули построение соперника и освободили пространство в центре для Даниэля Поденсе и Тринкао, чтобы те могли получить мяч. Этим ходом "волки" атакуют пятью игроками, как это делают многие команды в Премьер-лиге. Ширина Семеду и Маркала заставляет Шоу и Ван-Биссаку оставаться на своих позициях, позволяя Вулверхэмптону проходить соперника через центральную зону.

"Они играют с четырьмя или пятью центральными полузащитниками, и нам было сложно контролировать эту часть поля", — сказал Рангник.

Отсутствие качества центральных полузащитников

Независимо от того, кто тренирует Манчестер Юнайтед, им понадобятся более сильные центральные полузащитники, которые смогут метрономно делать передачи и обеспечивать качественный контроль. Скотт Мактоминей и Фред — потенциально надежные игроки, но не должны быть первым выбором.

Рангник хочет, чтобы его команды атаковали вертикально, используя обратный отсчет на тренировках, чтобы они нанесли удар по воротам в течение 10 секунд после восстановления владения мячом.

"Мне не нравятся передачи в квадрате, передачи назад, просто владеть мячом бессмысленно", — сказал Рангник Coaches' Voice о своей команде в Лейпциге.

Это звучит очень интересно, но, возвращаясь к вышеизложенному, вам нужна команда, умеющая качественно переходить в атаку, а не дарить мяч сопернику. Полузащита Манчестер Юнайтед изначально не специализировалась на контроле мяча, а потому попытки играть в более быстром темпе, похоже, обходятся дорого.

Три из пяти игр Премьер-лиги в этом сезоне, в которых Манчестер Юнайтед потерял больше всего мячей, пришлись на тренерство Ральфа Рангника.

Возникает вопрос, следует ли Манчестер Юнайтед, как они это сделали во втором тайме против Вулверхэмптона, сместить акцент своей команды с центральных зон и перестроиться на схему с тремя центральными защитниками?

Тоттенхэм и Антонио Конте, с которым руководство "красных дьяволов" решило не связываться, обладают сильными форвардами, сомнительными фланговыми игроками атаки и ненадежными защитниками. 3–4–3 или 3–5–2 Конте обеспечили безопасность самых слабых мест Тоттенхэма. Футбол не блестящий, но результаты Тоттенхэма и основные показатели были хорошими, а главное — они набирают очки.

Если эти проблемы сохранятся, то изменение схемы 4-2-2-2 не за горами, но повредит ли это авторитету Рангника?

Источник: The Telegraph.