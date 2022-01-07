Англия

Голкипер-ветеран останется со "святыми" до конца сезона-2021/22.

Голкипер Вилли Кабальеро продлил контракт с Саутгемптоном — сообщил официальный сайт "святых".

40-летний аргентинец прибыл в Саутгемптон в начале декабря на правах свободного агента и подписал контракт до конца 2021 года, чтобы подменить травмированных Алекса Маккарти и Фрейзера Форстера, однако сыграл настолько успешно, что руководство клуба решило не ограничивать сотрудничество одним месяцем.

За свою карьеру Кабальеро провел 5 матчей за национальную сборную Аргентины.

Вильфредо Даниэль, или просто Вилли, выступал за Бока Хуниорс (19 матчей во всех турнирах), Эльче (195), Арсенал Саранди (13), Малагу (133), Манчестер Сити (48), Челси (38) и Саутгемптон (2).