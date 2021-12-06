Англия

Аргентинский вратарь будет выступать за "святых".

Экс-голкипер Челси и Манчестер Сити Вилли Кабальеро вновь будет выступать в английской Премьер-лиге.

Как сообщает официальный сайт Саутгемптона, клуб подписал соглашение с 40-летним аргентинцем сроком на месяц.

Отметим, что в прошлом сезоне Вилли Кабальеро отыграл два поединка за Челси, пропустив три гола. летом он стал свободным агентом.

В составе "святых" на этот сезон на позиции голкипера значатся Алекс Маккарти, Фрейзер Форстер и Гарри Льюис.

Напомним, что ранее Кабальеро установил рекорд Челси в финале Кубка Англии.