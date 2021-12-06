Аргентинский вратарь будет выступать за "святых".
Вилли Кабальеро, getty images
06 декабря 2021, 21:47
Экс-голкипер Челси и Манчестер Сити Вилли Кабальеро вновь будет выступать в английской Премьер-лиге.
Как сообщает официальный сайт Саутгемптона, клуб подписал соглашение с 40-летним аргентинцем сроком на месяц.
Отметим, что в прошлом сезоне Вилли Кабальеро отыграл два поединка за Челси, пропустив три гола. летом он стал свободным агентом.
В составе "святых" на этот сезон на позиции голкипера значатся Алекс Маккарти, Фрейзер Форстер и Гарри Льюис.
Напомним, что ранее Кабальеро установил рекорд Челси в финале Кубка Англии.