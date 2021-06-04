Англия

Опытный кипер покидает лондонский клуб.

Вратарь лондонского Челси Вилли Кабаьеро покидает лондонский Челси по окончанию сезона.

Клуб не предложил третьему киперу новый контракт и объявил об его уходе.

Напомним, 38-летний Кабальеро перешел в Челси в 2017 году из Манчестер Сити. С тех пор он сыграл 38 матчей (два в минувшем сезоне).

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