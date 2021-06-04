Опытный кипер покидает лондонский клуб.
Вилли Кабальеро, Getty Images
04 июня 2021, 21:25
Вратарь лондонского Челси Вилли Кабаьеро покидает лондонский Челси по окончанию сезона.
Клуб не предложил третьему киперу новый контракт и объявил об его уходе.
Напомним, 38-летний Кабальеро перешел в Челси в 2017 году из Манчестер Сити. С тех пор он сыграл 38 матчей (два в минувшем сезоне).
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