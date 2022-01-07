Пункт о возможном выкупе бразильского хавбека будет действовать до июня 2022 года.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
07 января 2022, 15:27
Накануне Астон Вилла объявила о подписании атакующего полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, который перебрался в бирмингемский клуб на правах арендного соглашения.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в соглашение между "львами" и "сине-гранатовыми" включен пункт о возможном выкупе 29-летнего бразильца, который будет действовать до июня 2022 года.
Так, Астон Вилла может подписать Коутиньо на постоянной основе примерно за 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в период действия арендного соглашения бирмингемский клуб будет платить Барселоне 65% от заработной платы Филипе Коутиньо.