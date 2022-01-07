Англия

Пункт о возможном выкупе бразильского хавбека будет действовать до июня 2022 года.

Накануне Астон Вилла объявила о подписании атакующего полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, который перебрался в бирмингемский клуб на правах арендного соглашения.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в соглашение между "львами" и "сине-гранатовыми" включен пункт о возможном выкупе 29-летнего бразильца, который будет действовать до июня 2022 года.

Так, Астон Вилла может подписать Коутиньо на постоянной основе примерно за 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в период действия арендного соглашения бирмингемский клуб будет платить Барселоне 65% от заработной платы Филипе Коутиньо.