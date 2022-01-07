Англия

Оставшуюся часть зарплаты будет выплачивать Барселона.

Сегодня Астон Вилла объявила о переходе полузащитника Фелиппе Коутиньо из Барселоны.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере, руководство английского клуба будет платить около 65% зарплаты бразильского хавбека с учетом налогов, а остальная часть остается за Барселоной.

Также отмечается, что каталонский клуб смог убедить "львов" включить в контракт опцию выкупа в конце сезона, но она будет не обязательной.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел 16 матчей за "блаугранас" во всех турнирах, в которых забил два гола.

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