Англия

Реал Мадрид является главным конкурентом "горожан" в борьбе за норвежца.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги, но уже в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, Манчестер Сити определил норвежского голеодора в качестве своей приоритетной цели на лето, желая наконец-то усилить позицию центрфорварда.

Руководство "горожан" планирует провести встречу с представителями Холанда в ближайшие недели и месяцы, но решит ли 21-летний норвежец переехать на стадион Этихад — другой вопрос.

Конкуренция за подписание Холанда будет невероятной, и, ожидается, что главным конкурентом для Сити в борьбе за футболиста должен стать мадридский Реал, поскольку та же Барселона не сможет удовлетворить все финансовые требования, чтобы оформить сделку.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел в футболке "шмелей" 16 поединков, в которых ему удалось забить 19 мячей и отдать 5 результативных передач.

Если Манчестер Сити не удастся подписать норвежца, то альтернативными вариантами называются Душан Влахович и Александер Исак. Также не исключено, что "горожане" в итоге вернутся к кандидатуре Харри Кейна.