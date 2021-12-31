Англия

Лондонский клуб хочет подписать форварда в январе.

Арсенал нацелился на приобретение центрального форварда в зимнее трансферное окно.

Как сообщает портал The Athletic, приоритетными вариантами у руководства лондонского клуба являются Александер Исак из Реал Сосьедада и Джонатан Дэвид из Лилля. "Канониры" рассматривают футболистов в качестве потенциальной замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который испортил отношения с клубом и может уйти в январе.

В текущем сезоне Исак провел 21 матч в составе Сосьедада, отличившись семью голами и двумя ассистами. Давиж же отыграл 27 поединков в футболке Лилля, забив 16 голов.

Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в подписании нападающего Фиорентины Душана Влаховича.