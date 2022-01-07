Англия

Ямайский форвард подписал новое соглашение с коллективом из Лондона.

Нападающий лондонского Вест Хэма Майкл Антонио поставил свою подпись под новым контрактом с клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

Официальный сайт "молотков" отметил вклад футболиста в сохранение прописки в АПЛ сезона 2019/20, а также его 10 мячей и пять голевых передач, которыми он отметился в прошлом сезоне.

В текущем сезоне Антонио сыграл 22 поединка за Вест Хэм во всех турнирах, в которых сумел отличиться 9 забитыми мячами, а также отдать шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что у 31-летнего форварда выявили коронавирус.