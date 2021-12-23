Англия

Нападающий Вест Хэма находится на самоизоляции.

В 1/4 финала Кубка английской Лиги Вест Хэм уступил Тоттенхэму и выбыл из борьбы за трофей (1:2).

Нападающий "молотков" Майкл Антонио пропустил поединок своей команды по причине коронавируса. Об этом сообщил главный тренер команды Дэвид Мойес.

"Около недели назад тест Антонио оказался положительным. Он скоро вернется на поле, к тому же его болезнь проходит бессимптомно. Но очевидно, что еще несколько дней он будет находиться на самоизоляции", — сказал специалист Sky Sports.

Ранее АПЛ перенесла матч Вест Хэма с Норвичем из-за случаев коронавируса в составах обоих команд.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Вест Хэм.