Французский полузащитник пока что не готов тренироваться с командой.
Поль Погба, getty images
08 января 2022, 19:30
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра.
Как сообщает журналист Бен Диннери, который специализируется на травмах футболистов в АПЛ, французу потребуется еще 4-5 недель.
Отметим, что последний раз Поль Погба выходил на поле в поединке Лиги чемпионов против Аталанты, который завершился со счетом 2:2.
В текущем сезоне полузащитник провел 13 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись семью ассистами.
Напомним, что Поль Погба намерен определиться со своим будущим летом, когда истекает его контракт с манкунианцами.