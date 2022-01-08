Англия

Французский полузащитник пока что не готов тренироваться с командой.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра.

Как сообщает журналист Бен Диннери, который специализируется на травмах футболистов в АПЛ, французу потребуется еще 4-5 недель.

Отметим, что последний раз Поль Погба выходил на поле в поединке Лиги чемпионов против Аталанты, который завершился со счетом 2:2.

В текущем сезоне полузащитник провел 13 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись семью ассистами.

Напомним, что Поль Погба намерен определиться со своим будущим летом, когда истекает его контракт с манкунианцами.