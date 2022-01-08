Англия

Футболист сконцентрирован на том, чтобы набрать свои лучшие кондиции.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба не планирует принимать или отклонять предложение клуба о продлении контракта до лета 2022 года.

Кроме того, по информации Sky Sports, хавбек не намерен вести предварительные переговоры с другими командами. Главная задача Погба — набрать форму после травмы подколенного сухожилья, которую он получил осенью в расположении сборной.

Футболист не намерен заниматься вопросом своего контракта до тех пор, пока не наберет оптимальных кондиций.

Напомним, действующее соглашение Погба и Манчестер Юнайтед истекает летом этого года.

Ранее слухи вокруг француза прокомментировал наставник команды Ральф Рангник.