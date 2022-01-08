Англия

Украинский защитник уже начал отрабатывать заплаченные деньги.

Эвертон в рамках поединка 1/32 финала Кубка Англии отправился в гости к Халл Сити.

В стартовом составе "ирисок" с первых минут встречи появился Виталий Миколенко — украинский защитник уже успел проявить себя.

Экс-футболист киевского Динамо на 33 минуте поединка заблокировал удар соперника в пустой угол ворот, выручив свою команду от неминуемого гола.

Отметим, что для Виталия Миколенко данная встреча — дебютная в составе Эвертона. Кроме того, украинец заработал предупреждение под занавес первого тайма.

Напомним, что следить ключевыми событиями матча Халл Сити — Эвертон вы можете на нашем сайте.