Англия

Украинец попал в стартовый состав ливерпульского клуба.

Защитник Виталий Миколенко проведет первый матч в составе Эвертона в сегодняшней встрече с Халл Сити в 1/32 финала Кубка Англии.

Украинский защитник попал в стартовый состав "ирисок" на поединок и выйдет на поле с первых минут.

Напомним, Миколенко присоединился к Эвертону в начале этого года из Диамо. Сумма трансфера, предположительно, составила 23,5 млн евро.

Матч Халл Сити – Эвертон состоится сегодня на МКМ Стэдиум и начнется в 19:30 по киевскому времени.