Украинец попал в стартовый состав ливерпульского клуба.
Виталий Миколенко, twitter.com/Everton
08 января 2022, 18:45
Защитник Виталий Миколенко проведет первый матч в составе Эвертона в сегодняшней встрече с Халл Сити в 1/32 финала Кубка Англии.
Украинский защитник попал в стартовый состав "ирисок" на поединок и выйдет на поле с первых минут.
Напомним, Миколенко присоединился к Эвертону в начале этого года из Диамо. Сумма трансфера, предположительно, составила 23,5 млн евро.
Матч Халл Сити – Эвертон состоится сегодня на МКМ Стэдиум и начнется в 19:30 по киевскому времени.