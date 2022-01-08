Англия

"Ириски" добились победного результата в дополнительное время.

Основное время поединка прошло в равной борьбе. Счет на первой минуте матча открыл защитник хозяев Тайлер Смит. Эвертон сравнял и вышел вперед к середине первого тайма усилиями Демарая Грея и Андре Гомеша.

Однако во втором тайме "ирискам" не удалось удержать преимущество. На 71 минуте полузащитник Райан Лонгман эффектным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет.

Виталий Миколенко вышел на поле со стартовых минут, но ничем особенным в составе команды не выделялся. В первом тайме украинский защитник спас ворота, когда выбил мяч из пустого угла, а перед самым свистком заработал желтую карточку.

"Тигры" часто атаковали навесными передачами именно с левого фланга, и в большинстве случаев они проходили.

Игра перешла в дополнительное время, где "ириски" смогли добиться победного результата благодаря точному удару Таунсенда.

Виталий Миколенко провел на поле весь поединок.

Халл Сити – Эвертон 2:3

Голы: Смит, 1, Лонгман, 71 – Грей, 21, Гомеш, 31, Таунсенд, 99

Халл: Бакстер – Маклафлин, Гривз, Бернард, Смит (Хиндс, 109) – Уильямс (Лонгмэн, 63) Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен – Ивз, Льюис-Поттер.

Эвертон: Бегович – Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко – Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88) – Грэй (Доббин, 106), Гордон (Таунсенд, 66) – Рондон (Тосун, 117).

Предупреждения: Хаддлстоун – Миколенко, Годфри