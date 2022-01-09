Англия

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Эвертон в рамках поединка 1/32 финала Кубка Англии отправился в гости к Халл Сити и добился победы со счетом 3:2 в дополнительное время.

Для Виталия Миколенко эта игра стала дебютной в составе "ирисок". Украинец провел хороший матч, что отразилось в статистике.

Обзор матча:

Халл Сити – Эвертон 2:3

Голы: Смит, 1, Лонгман, 71 – Грей, 21, Гомеш, 31, Таунсенд, 99

Халл: Бакстер – Маклафлин, Гривз, Бернард, Смит (Хиндс, 109) – Уильямс (Лонгмэн, 63) Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен – Ивз, Льюис-Поттер.

Эвертон: Бегович – Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко – Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88) – Грэй (Доббин, 106), Гордон (Таунсенд, 66) – Рондон (Тосун, 117).

Предупреждения: Хаддлстоун – Миколенко, Годфри