Англия

Предлагаем вашему вниманию статистический анализ выступления украинца в дебютной игре по данным SofaScore.

Эвертон в рамках поединка 1/32 финала Кубка Англии отправился в гости к Халл Сити и добился победы со счетом 3:2 в дополнительное время.

Виталий Миколенко в данном матче дебютировал за "ирисок" и продемонстрировал очень хорошую игру, что получило отражение и в статистических данных.

Точность передач украинского защитника в данной встрече составила 67% — мяч дошел до партнеров в 26 из 39 случаев.

У Виталия Миколенко стопроцентная точность навесов — один из одного, однако в длинных передачах возникли трудности — ни одной точной из шести.

Кроме того, у украинского футболиста 72 касания мяча при одном неточном ударе.

Что касается оборонительной работы, то Виталий Миколенко выиграл половину единоборств на втором этаже (1 из 2), а также отобрал четыре мяча при девяти попытках внизу.

К тому же, украинский защитник записал на свой счет четыре отбора и четыре перехвата, однако в двух случаях нарушил правила.

Самым значимым моментом для Виталия Миколенко стал вынос мяча из пустого угла ворот в середине первой половины игры.

Напомним, что портал SofaScore поставил Виталию Миколенко наивысшую оценку среди игроков Эвертона за матч против Халла.