Предлагаем вашему вниманию статистический анализ выступления украинца в дебютной игре по данным SofaScore.
Годфри, Миколенко и Кин, getty images
08 января 2022, 23:22
Эвертон в рамках поединка 1/32 финала Кубка Англии отправился в гости к Халл Сити и добился победы со счетом 3:2 в дополнительное время.
Виталий Миколенко в данном матче дебютировал за "ирисок" и продемонстрировал очень хорошую игру, что получило отражение и в статистических данных.
Точность передач украинского защитника в данной встрече составила 67% — мяч дошел до партнеров в 26 из 39 случаев.
У Виталия Миколенко стопроцентная точность навесов — один из одного, однако в длинных передачах возникли трудности — ни одной точной из шести.
Кроме того, у украинского футболиста 72 касания мяча при одном неточном ударе.
Что касается оборонительной работы, то Виталий Миколенко выиграл половину единоборств на втором этаже (1 из 2), а также отобрал четыре мяча при девяти попытках внизу.
К тому же, украинский защитник записал на свой счет четыре отбора и четыре перехвата, однако в двух случаях нарушил правила.
Самым значимым моментом для Виталия Миколенко стал вынос мяча из пустого угла ворот в середине первой половины игры.
Напомним, что портал SofaScore поставил Виталию Миколенко наивысшую оценку среди игроков Эвертона за матч против Халла.