Англия

Украинский защитник здорово дебютировал за "ирисок".

Эвертон в рамках поединка 1/32 финала Кубка Англии отправился в гости к Халл Сити и добился победы со счетом 3:2 в дополнительное время.

Виталий Миколенко в данном матче дебютировал за "ирисок", а портал SofaScore поставил ему наивысшую оценку из игроков Эвертона (аналогичная у Таунсенда) — 7,4 балла.

Отметим, что в середине первой половины игры украинский защитник спас свою команду от верного гола.

Отметим, что портал Whoscored также высоко оценил игру украинского защитника, поставив ему 7,7 балла. Выше в составе Эвертона оценки только у Гордона (7,8) и Гомеша (8,0).

Напомним, Миколенко присоединился к Эвертону в начале этого года из Динамо. Сумма трансфера, предположительно, составила 23,5 млн евро.