Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Кубка Англии.
Челси – Честерфилд, Getty Images
09 января 2022, 08:54
Челси одержал разгромную победу над Честерфилдом со счетом 5:1 в матче третьего раунда Кубка Англии.
В составе "синих" голами отличились Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои, Ромелу Лукаку, Андреас Кристенсен и Хаким Зийех, а единственный гол гостей забил Аквази Асанте.
Челси – Честерфилд 5:1
Голы: Вернер, 6, Хадсон-Одои, 18, Лукаку, 20, Кристенсен, 39, Зийех, 55 (пенальти) – Асанте, 80.
Челси: Беттинелли – Хадсон-Одои (Баркли, 66), Кристенсен (Бейкер, 59), Сарр, Холл – Сауль, Ковачич (Лофтус-Чик, 46) – Зийех, Вернер, Пулишич (Вейл, 58) – Лукаку (Хавертц, 46).
Честерфилд: Лоуч – Керр, Ганнинг (Граймз, 61), Кролл – Кинг (Миллер, 46), Уэстон, Ойелеке (Магуайр, 73), Уиттл – Келлермен (Асанте, 66), Тшиманга, Хан (Мэндвилл, 46).
Предупреждения: Сауль (8), Кинг (29).