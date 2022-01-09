Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Кубка Англии.
Ньюкасл – Кембридж, Getty Images
09 января 2022, 09:25
В матче третьего раунда Кубка Англии Кембридж обыграл на выезде Ньюкасл со счетом 1:0.
Единственный гол на 57-й минуте поединка забил нападающий Джо Айронсайд.
Ньюкасл – Кембридж 0:1
Гол: Айронсайд, 57.
Ньюкасл: Дубравка – Триппьер, Крафт, Шер, Ритчи (Манкильо, 78) – Шелви, Жоэлинтон, Лонгстафф (Альмирон, 60) – Фрэйзер, Сен-Максимен, Мерфи (Уиллок, 60).
Кембридж: Митов – Уильямс, Окедина, Айрдейл, Данк – Дигби, Уорман (Хулахан, 61) – Брофи, Мэй (О`Нил, 90), Ниббс (Лэнкстер, 76) – Айронсайд.
Предупреждения: Ниббс, Лэнкстер.