Англия

Бирмингемцы готовы побороться с Кристал Пэлас за валлийского хавбека.

Центральный полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси в зимнее трансферное окно может вернуться в английскую Премьер-лигу, где он выступал за лондонский Арсенал до своего переезда в Италию.

Ранее стало известно об интересе к 31-летнему валлийцу со стороны Кристал Пэлас, однако, как сообщает журналист Николо Скира, Астон Вилла также запросила информацию у "старой синьоры" по футболисту.

Ранее появлялась информация, что главный тренер Кристал Пэлас Патрик Виейра лично позвонил Рэмси и пригласил его в лондонский клуб.

В текущем сезоне валлийский хавбек провел всего пять неполных матчей за Ювентус, в которых заработал одно предупреждение.