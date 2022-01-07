Англия

Футболист покинет Ювентус зимой.

Полузащитник туринского Ювентуса и сборной Уэльса Аарон Рэмси покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Футболист может продолжить свою карьеру в АПЛ, где на него рассчитывает Кристал Пэлас. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации журналиста, главный тренер Пэлас Патрик Виейра убеждает валлийца присоединиться к его команде.

Также к Рэмси проявлял интерес Бернли, однако футболист отказал "бордовым", аргументировав это тем, что хочет выступать за команду статусом выше.

Ранее сообщалось, что в услугах Рэмси заинтересован Ньюкасл.

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