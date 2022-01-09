Представляем вашему вниманию результаты матчей Кубка Англии.
радость футболистов ливерпуля, getty images
09 января 2022, 18:00
Состоялся ряд матчей 1/32 финала Кубка Англии.
Ливерпуль одержал волевую победу над Шрусбери Таун. На исходе получаса игры Удо открыл счет в матче, однако еще до перерыва Гордон сравнял счет, а Фабиньо вывел команду вперед. Вышедший на замену Роберто Фирмино установил окончательный счет в матче.
Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1
Голы: Гордон, 34, Фабиньо, 44, 90+3, Фирмино, 78 — Удо, 27
Предупреждения: Пеннингтон, Эбанс-Ланделл, Дэниелс.
Тоттенхэм провел крайне слабый матч против Моркама, но в последние 15 минут Уинкс и Моура спасли матч для своей команды. Гол Кейна лишь закрепил победу своей команды.
Тоттенхэм - Моркам 3:1
Голы: Уинкс, 74, Лукас Моура, 85, Кейн, 88 — О'Коннор, 33
Предупреждения: Диагурага, Куни.
Представители АПЛ Вест Хэм и Лидс провели довольно равный поединок, в котором победу одержали "молотобойцы". Голы Лансини и Боуэна принесли подопечным Мойеса непростую победу. Украинский вингер Андрей Ярмоленко появился на поле лишь на пятой добавленной минуте.
Вест Хэм — Лидс 2:0
Гол: Лансини, 34, Боуэн, 90+3
Предупреждения: Лансини, Драме
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0
Голы: Поденсе, 14, 80, Семеду, 72
Предупреждения: Бэшем, Фримэн.
Сток Сити — Лейтон Ориент 2:0
Голы: Инс, 43, Кэмпбелл, 89
Предупреждения: Дьюхани, Митчелл.
Чарльтон — Норвич 0:1
Гол: Рашица, 80
Предупреждения: Иннисс, Перрингтон, Хэнли, Гилбери.
Лутон — Харрогейт 4:0
Голы: Адебайо, 18, Джером, 50, Нейсмит, 82, Берри, 88.
Предупреждение: Ленсбери.
В поединке Кардифф — Престон после основного времени матча счет 1:1. Командам предстоит сыграть два тайма по 15 минут.