Англия

Представляем вашему вниманию результаты матчей Кубка Англии.

Состоялся ряд матчей 1/32 финала Кубка Англии.

Ливерпуль одержал волевую победу над Шрусбери Таун. На исходе получаса игры Удо открыл счет в матче, однако еще до перерыва Гордон сравнял счет, а Фабиньо вывел команду вперед. Вышедший на замену Роберто Фирмино установил окончательный счет в матче.

Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1

Голы: Гордон, 34, Фабиньо, 44, 90+3, Фирмино, 78 — Удо, 27

Предупреждения: Пеннингтон, Эбанс-Ланделл, Дэниелс.

Тоттенхэм провел крайне слабый матч против Моркама, но в последние 15 минут Уинкс и Моура спасли матч для своей команды. Гол Кейна лишь закрепил победу своей команды.

Тоттенхэм - Моркам 3:1

Голы: Уинкс, 74, Лукас Моура, 85, Кейн, 88 — О'Коннор, 33

Предупреждения: Диагурага, Куни.

Представители АПЛ Вест Хэм и Лидс провели довольно равный поединок, в котором победу одержали "молотобойцы". Голы Лансини и Боуэна принесли подопечным Мойеса непростую победу. Украинский вингер Андрей Ярмоленко появился на поле лишь на пятой добавленной минуте.

Вест Хэм — Лидс 2:0

Гол: Лансини, 34, Боуэн, 90+3

Предупреждения: Лансини, Драме

Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Поденсе, 14, 80, Семеду, 72

Предупреждения: Бэшем, Фримэн.

Сток Сити — Лейтон Ориент 2:0

Голы: Инс, 43, Кэмпбелл, 89

Предупреждения: Дьюхани, Митчелл.

Чарльтон — Норвич 0:1

Гол: Рашица, 80

Предупреждения: Иннисс, Перрингтон, Хэнли, Гилбери.

Лутон — Харрогейт 4:0

Голы: Адебайо, 18, Джером, 50, Нейсмит, 82, Берри, 88.

Предупреждение: Ленсбери.

В поединке Кардифф — Престон после основного времени матча счет 1:1. Командам предстоит сыграть два тайма по 15 минут.