Англия

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка Кубка Англии.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Тоттенхэм на своем поле добыл волевую победу на Моркамом.

Хозяева пропустили первыми после розыгрыша углового и долгое время не могли сравнять счет. Лишь в заключительные 15 минут оборона гостей дала сбой и Тоттенхэм сумел трижды забить в ворота соперников.

Обзор матча:

Тоттенхэм - Моркам 3:1

Голы: Уинкс, 74, Лукас Моура, 85, Кейн, 88 — О'Коннор, 33

Предупреждения: Диагурага, Куни.