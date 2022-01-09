Вашему вниманию самые яркие моменты поединка Кубка Англии.
тоттенхэм - моркам, фото twitter.com/HKane
09 января 2022, 19:54
В рамках 1/32 финала Кубка Англии Тоттенхэм на своем поле добыл волевую победу на Моркамом.
Хозяева пропустили первыми после розыгрыша углового и долгое время не могли сравнять счет. Лишь в заключительные 15 минут оборона гостей дала сбой и Тоттенхэм сумел трижды забить в ворота соперников.
Обзор матча:
Тоттенхэм - Моркам 3:1
Голы: Уинкс, 74, Лукас Моура, 85, Кейн, 88 — О'Коннор, 33
Предупреждения: Диагурага, Куни.