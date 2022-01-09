Англия

Защитник "ирисок" может перебраться в другой клуб АПЛ.

Левый защитник Эвертона Люка Динь близок к переходу в Астон Виллу.

Эвертон и Астон Вилла находятся на продвинутой стадии переговоров по французскому футболисту, однако не достигли принципиального соглашения, сообщает Фабрицио Романо.

Что касается других претендентов на Диня, то Челси вышел из гонки за футболиста. Сам же Динь заинтересован в переходе в стан "виллианов".

В текущем сезоне Динь провел 15 поединков за Эвертон во всех туринрах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Transfermarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.

Ранее о ситуации вокруг Диня высказался Рафаэль Бенитес.