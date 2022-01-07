Англия

Наставник Эвертона прокомментировал ситуацию вокруг своего футболиста.

Французский футболист Эвертона Люка Динь в зимнее трансферное окно с большой долей вероятности покинет нынешнюю команду.

Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес прокомментировал ситуацию вокруг защитника своей команды, постаравшись в довольно корректной форме рассказать, что же произошло между ним и футболистом.

"Я думаю, что все все понимают. Я бы хотел задать каждому фанату вопрос: что делать менеджеру, если игрок не хочет быть здесь? Он мне сказал то, что думает. Что касается слухов, то я так же могу сказать, что хочу подписать Мбаппе. Люди могут говорить что угодно.

Я не знаю, почему он хочет уйти. Вы можете быть чем-то недовольны, но вам платят большие деньги и вы должны играть в футбол. Сейчас приоритеты изменились, футболисты думают о себе, а не о команде", — заключил специалист для Liverpool Echo.

В текущем сезоне Лука Динь провел в футболке Эвертона 15 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал четыре предупреждения.

Ранее сообщалось, что в борьбу за француза включились Ньюкасл и Вест Хэм.