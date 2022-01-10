Англия

Наставник Манчестер Юнайтед подтвердил лояльность форварда.

Контракт уругвайского нападающего английского Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани завершается уже следующим летом, поэтому футболист во время текущей зимней трансферной кампании получил возможность напрямую вести переговоры с возможными будущими работодателями.

34-летний форвард пользуется спросом на рынке, поэтому "Красным дьяволам" будет достаточно сложно его удержать в собственном составе, если он не начнет получать регулярную игровую практику.

Однако, исходя из слов и.о. главного тренера команды Ральфа Рангника, уругваец точно не уйдет из клуба посреди текущего сезона.

"Я говорил с Кавани в течение получаса. Он заверил меня в том, что точно останется в Манчестер Юнайтед в январе.

Я могу положиться на него в плане того, чтобы он стал примером для наших молодых футболистов", — привел слова наставника итальянский журналист Фабрицио Романо.