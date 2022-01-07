МЮ не планирует усиляться зимой.
Ральф Рангник. Getty images
07 января 2022, 18:26
Манчестер Юнайтед не планирует осуществлять трансферов в зимнее трансферное окно.
Руководство клуба не станет выделять средства под Ральфа Рангника, контракт которого действует лишь до лета 2022 года.
В клубе обозначили цели на летнее трансферное окно. Боссы МЮ готовы потратиться на нового центрального полузащитника.
Седи потенциальных вариантов рассматриваются кандидатуры Деклана Райса из Вест Хэма и Ребена Невеша из Вулверхэмптона.
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