Вашему вниманию наиболее яркие моменты Кубка Англии.
вест хэм - лидс, getty images
10 января 2022, 09:11
В рамках 1/32 финала Кубка Англии Вест Хэм на своем поле уверенно переиграл Лидс (2:0).
"Молотобойцы" сумели поразить ворота соперника в середине первого тайма, после чего спокойно довели матч до победы, а в добавленное время точку в поединке поставил Боуэн. Андрей Ярмоленко сыграл всего две секунды, выйдя на замену перед финальным свистком.
Обзор матча:
Вест Хэм — Лидс 2:0
Гол: Лансини, 34, Боуэн, 90+3
Предупреждения: Лансини, Драме.