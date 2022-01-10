Англия

Вашему вниманию наиболее яркие моменты Кубка Англии.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Вест Хэм на своем поле уверенно переиграл Лидс (2:0).

"Молотобойцы" сумели поразить ворота соперника в середине первого тайма, после чего спокойно довели матч до победы, а в добавленное время точку в поединке поставил Боуэн. Андрей Ярмоленко сыграл всего две секунды, выйдя на замену перед финальным свистком.

Обзор матча:

Вест Хэм — Лидс 2:0

Гол: Лансини, 34, Боуэн, 90+3

Предупреждения: Лансини, Драме.